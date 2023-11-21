Победа Мексики над Гондурасом в 1/4 финала Лиги Наций рухнула с 1.02 до 2.20 после первого матча. Сегодня им нужно побеждать в 3 мяча

Сборные Мексики и Гондураса встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги Наций КОНКАКАФ.

В первом матче Гондурас сенсационно победил на своем поле со счетом 2:0. Перед игрой на проход Мексики давали коэффициент 1.02, сейчас – 2.20.

Сегодня команды проведут ответную встречу в Мексике. Хозяевам нужна победа в три мяча.

Три последних матча Гондураса в Мексике закончились победами хозяев со счетом 4:0, 3:0 и 3:0. Национальная команда не забивает в Мексике 8 матчей подряд.

Игра состоится 22 ноября и начнется в 5:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Хорватия поедет на Евро, если победит Армению. Какой расклад в группе D?