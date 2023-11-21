Бразилия сенсационно идет на 5-м месте в отборе ЧМ-2026. Ночью матч с Аргентиной – букмекеры определились с фаворитом
Сборные Бразилии и Аргентины встретятся в южноамериканской квалификации ЧМ-2026.
Бразильцы в этом отборе одержали две победы в пяти матчах и занимают 5-е место в турнирной таблице с 7-ю очками. Аргентина – первая с 12-ю баллами.
Бразилия – фаворит встречи за 2.55. На ничью можно поставить за 3.00, победа Аргентинцы оценивается коэффициентом 3.30.
Матч состоится 22 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.
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