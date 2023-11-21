Бразилия сенсационно идет на 5-м месте в отборе ЧМ-2026. Ночью матч с Аргентиной – букмекеры определились с фаворитом

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Ставки на спорт квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сборные Бразилии и Аргентины встретятся в южноамериканской квалификации ЧМ-2026.

Бразильцы в этом отборе одержали две победы в пяти матчах и занимают 5-е место в турнирной таблице с 7-ю очками. Аргентина – первая с 12-ю баллами.

Бразилия – фаворит встречи за 2.55. На ничью можно поставить за 3.00, победа Аргентинцы оценивается коэффициентом 3.30.

Матч состоится 22 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Хорватия поедет на Евро, если победит Армению. Какой расклад в группе D?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Сегодня опять будет настоящяя и бескомпромиссная битва на футбольном поле, между сборными Бразилии 🇧🇷 и Аргентины! 🇦🇷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий