Клиенты DraftKings заработали 575 тысяч долларов, воспользовавшись ошибкой букмекера в линии
Американский букмекер DraftKings потерял 575 тысяч долларов из-за ошибки в линии.
Букмекерская компания не разобралась в котировках, которые ей прислал Sportcast. Поставщик линии отправил коэффициенты на тотал очков в первой четверти матча НБА между «Лейкерс» и «Денвером», а в DraftKings посчитали это тоталом всего матча.
Ошибочная линия висела на сайте 13 минут, ей воспользовались 137 бетторов. Суммарные потери DraftKings составили 575 тысяч долларов.
Букмекер попросил Массачусетский регулятор аннулировать ставки. Решение еще не принято.
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Вот жульё, сами прошляпили, а теперь "спасите-памагите, обокрали!!". Не обеднеете, для вас 575к - это так, с пацанами на шашлыки сгонять. Не удивлюсь, если даже по другим линиям на этот же матч вы покрыли свои убытки)