Тотал меньше 1,5 прошел во всех 5 матчах Парагвая в отборе ЧМ-2026. С Колумбией это случится за 2.70

Сборные Парагвая и Колумбии встретятся в квалификации ЧМ-2026.

В 5 матчах Парагвая в южноамериканском отборе было забито суммарно 3 гола. В каждой из встреч прошел тотал меньше 1,5.

Аналогичная ставка сыграет в матче с Колумбией за 2.70. Тотал меньше 2,5 идет с коэффициентом 1.57.

Игра состоится 22 ноября и начнется в 2.00 по московскому времени.

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