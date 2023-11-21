Сборная России с февраля 2022-го сыграла 11 товарняков – в 10 была фаворитом. Выиграли только 4 матча

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Сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче в Волгограде.

Национальная команда провела 11 товарищеских матчей с момента отстранения от международных турниров в феврале 2022 года. Было 4 победы, 6 ничьих и одно поражение – от молодежной сборной Египта (1:2).

В 10 из 11 встреч команда Валерия Карпина шла букмекерским фаворитом. Только с Ираном (1:1) Россия была аутсайдером – 3.46 против 2.24.

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