Сборная России с февраля 2022-го сыграла 11 товарняков – в 10 была фаворитом. Выиграли только 4 матча

Сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче в Волгограде.

Национальная команда провела 11 товарищеских матчей с момента отстранения от международных турниров в феврале 2022 года. Было 4 победы, 6 ничьих и одно поражение – от молодежной сборной Египта (1:2).

В 10 из 11 встреч команда Валерия Карпина шла букмекерским фаворитом. Только с Ираном (1:1) Россия была аутсайдером – 3.46 против 2.24.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

8:0 России с Кубой – матч вне трендов: сыграли только голевой второй тайм и победа дома

Украина, Казахстан и Молдова проиграли в группах битву за Евро. А какие же классные были на них коэффициенты