Сборная Сан-Марино отличилась в двух матчах подряд впервые с 2005 года. 3.40 – забьют финнам

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Сборная Сан-Марино встретится с Финляндией в квалификации Евро-2024.

Сан-Марино забила в двух матчах подряд – против Дании (1:2) и Казахстана (1:3). Такого не случалось с 2005 года.

Национальная команда еще ни разу в истории не забивала в трех матчах подряд. В игре с Финляндией это может случиться за 3.40.

Матч состоится 20 ноября и начнется в 22:45 мск.

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1 комментарий

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Лудики запопанят, им без разницы на чём сливаться
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