С 2.50 до 2.10 поднялись котировки на попадание 16-летней Андреевой в топ-10 WTA до конца 2024-го

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Букмекер «Тенниси» обновил котировки на достижения теннисистки Мирры Андреевой.

На вхождение Андреевой в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года дают коэффициент 2.10. Еще в октябре на это можно было поставить за 2.50.

Обратная ставка идет с коэффициентом 1.65.

Сейчас Андреева занимает 57-ю строчку в мировой рейтинге.

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1 комментарий

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Тёма Тёма
Слишком большие авансы раздают. Ей бы в топ-30 закрепиться. Девочка талантливая, спору нет, умничка. Но нестабильная психологически. В будущем и топ-1 может стать, при правильном подходе.
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