С 2.50 до 2.10 поднялись котировки на попадание 16-летней Андреевой в топ-10 WTA до конца 2024-го
Букмекер «Тенниси» обновил котировки на достижения теннисистки Мирры Андреевой.
На вхождение Андреевой в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года дают коэффициент 2.10. Еще в октябре на это можно было поставить за 2.50.
Обратная ставка идет с коэффициентом 1.65.
Сейчас Андреева занимает 57-ю строчку в мировой рейтинге.
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