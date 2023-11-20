С 2.50 до 2.10 поднялись котировки на попадание 16-летней Андреевой в топ-10 WTA до конца 2024-го

Букмекер «Тенниси» обновил котировки на достижения теннисистки Мирры Андреевой.

На вхождение Андреевой в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года дают коэффициент 2.10. Еще в октябре на это можно было поставить за 2.50.

Обратная ставка идет с коэффициентом 1.65.

Сейчас Андреева занимает 57-ю строчку в мировой рейтинге.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00