Букмекеров могут обязать выплачивать отчисления разработчикам игр

Рабочая группа при комитете по физической культуре и спорту Госдумы выступила с инициативой обязать букмекерские конторы выплачивать вознаграждение правообладателям компьютерных игр.

«Сейчас идет проработка законодательной инициативы, но планируем внести ее в ближайшем будущем», — заявил глава рабочей группы Амир Хамитов.

Легальные букмекеры уже переводят часть доходов спортивным федерациям и лигам. Операторы отчисляют на развитие спорта 1,5% квартальной выручки или минимум 30 млн рублей.

В 2022 году целевые отчисления букмекеров составили 13,8 млрд рублей. Согласно прогнозам, в 2023-м сумма отчислений вырастет до 17 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 45% целевых отчислений не расходуются спортивными федерациями. РФС из 2,16 млрд рублей целевых отчислений освоил только 1,5 млрд, при этом 600 млн рублей организация направила на выплаты премий и зарплат своим сотрудникам.

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