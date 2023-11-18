20.00 – коэффициент на выход Армении на Евро-2024. Ей нужно обыграть Уэльс и Хорватию

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Сборная Армении еще не потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2024.

Армянской команде нужно побеждать Уэльс (18 ноября) и Хорватию (21 ноября) и надеяться на потерю очков хорватов в матче с Латвией (18 ноября).

Букмекеры не верят в сборную Армении. Их выход на Евро-2024 оценивается коэффициентом 20.00.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
К сожалению это вообще нереально
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