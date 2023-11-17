Кейн забил 2+ гола в 4 матчах подряд. Дубль Мальте идет за 1.99, хет-трик – за 4.11

Сборная Англии примет Мальту в квалификации Евро-2024.

Нападающий англичан Харри Кейн забил в семи матчах подряд во всех турнирах. В четырех последних играх он отличился минимум дважды.

На гол Кейна в ворота Мальты дают 1.20. Тотал форварда больше 1,5 идет с коэффициентом 1.99, на хет-трик можно поставить за 4.11.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 22:45 мск.

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