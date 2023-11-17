Кейн забил 2+ гола в 4 матчах подряд. Дубль Мальте идет за 1.99, хет-трик – за 4.11

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия сборная Мальты по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Харри Кейн Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сборная Англии примет Мальту в квалификации Евро-2024.

Нападающий англичан Харри Кейн забил в семи матчах подряд во всех турнирах. В четырех последних играх он отличился минимум дважды.

На гол Кейна в ворота Мальты дают 1.20. Тотал форварда больше 1,5 идет с коэффициентом 1.99, на хет-трик можно поставить за 4.11.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 22:45 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

На Лихтенштейн против Роналду прошел коэффициент 6.05, автогол на 90+7 убил 6.30 на Болгарию. Ох и весело с цифрами в отборе Евро

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий