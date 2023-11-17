Азербайджан разгромил Швецию в отборе Евро. 9.00 давали на победу хозяев перед игрой

Швеция разгромно проиграла Азербайджану (0:3) на выезде в квалификации Евро-2024.

Матч не имел турнирного значения, поскольку обе сборные потеряли шансы на выход в финальную часть турнира. Однако, Швеция шла явным фаворитом у букмекеров за 1.40.

В день игры поставить на победу Азербайджана можно было с коэффициентом 9.00.

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