Азербайджан разгромил Швецию в отборе Евро. 9.00 давали на победу хозяев перед игрой

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Швеция разгромно проиграла Азербайджану (0:3) на выезде в квалификации Евро-2024.

Матч не имел турнирного значения, поскольку обе сборные потеряли шансы на выход в финальную часть турнира. Однако, Швеция шла явным фаворитом у букмекеров за 1.40.

В день игры поставить на победу Азербайджана можно было с коэффициентом 9.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

На Лихтенштейн против Роналду прошел коэффициент 6.05, автогол на 90+7 убил 6.30 на Болгарию. Ох и весело с цифрами в отборе Евро

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