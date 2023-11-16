США ввели санкции против основателя БЕТСИТИ Самсоненко

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США ввели санкции против основателя букмекерской компании БЕТСИТИ Сергея Самсоненко.

Соответствующая запись появилась на сайте министерства финансов США. Также под санкции попала компания Bet City International DOO Skopje (Bet City).

Санкции введены за связь и финансовую поддержку Йордана Камчева, который в июле 2023 года попал под санкции США по обвинению в коррупции на Западных Балканах.

В 2017-2018 годах Самсоненко и его супруга приобрели участок земли у македонского предпринимателя. В 2021 основатель БЕТСИТИ совершил ряд платежей в адрес компаний Kamchev Konsalting Skopje DOOEL (Kamchev Konsalting) и Orka Fajnans Skopje DOOEL (Orka Fajnans), связанных с македонским бизнесменом.

Самсоненко основал букмекерскую компанию БЕТСИТИ в начале 2000-х годов. В 2010-х он купил мужской и женский гандбольные клубы «Вардар» и одноименный футбольный клуб.

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