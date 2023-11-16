«Салават» играет низовые матчи. В 8 из 11 последних было максимум 4 шайбы – со «Спартаком» тренд продлится за 2.60

«Спартак» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

В 8 из 11 последних матчей уфимского клуба было заброшено менее 5 шайб. Сегодня поставить на тотал меньше 4,5 можно с коэффициентом 2.60.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом за 2.14. Ничья идет с коэффициентом 4.20, победа «Салавата» – за 3.00.

Матч пройдет 16 ноября и начнется в 19:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

В отборе Евро – решающие матчи! На турнир рвутся даже Молдова и Казахстан, но букмекеры в них совсем не верят