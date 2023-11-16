«Салават» играет низовые матчи. В 8 из 11 последних было максимум 4 шайбы – со «Спартаком» тренд продлится за 2.60

Теги Салават Юлаев Спартак КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Спартак» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

В 8 из 11 последних матчей уфимского клуба было заброшено менее 5 шайб. Сегодня поставить на тотал меньше 4,5 можно с коэффициентом 2.60.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом за 2.14. Ничья идет с коэффициентом 4.20, победа «Салавата» – за 3.00.

Матч пройдет 16 ноября и начнется в 19:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

В отборе Евро – решающие матчи! На турнир рвутся даже Молдова и Казахстан, но букмекеры в них совсем не верят

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий