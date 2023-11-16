«Ак Барс» трижды подряд проиграл в основное время, но идет фаворитом против «Динамо»
«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Казанский клуб потерпел три поражения подряд в основное время – от СКА (2:4), «Металлурга» (0:3) и «Лады» (2:3).
«Динамо» не проигрывает в основное время 12 матчей подряд (8 побед, 4 ничьи). Удачная серия длится больше месяца.
Букмекеры считают «Ак Барс» фаворитом встречи за 2.36. Победа «Динамо» идет за 2.70, ничья – за 4.30.
Матч состоится 16 ноября и начнется в 19:00 мск.
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