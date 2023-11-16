Испания забила Кипру 6 голов в сентябре. Сегодня будет минимум столько же за 4.70

Кипр примет Испанию в матче квалификации Евро-2024.

Команды встречались в сентябре – тогда испанцы победили со счетом 6:0. У Кипра 0 очков в 7 турах отбора и 25 пропущенных мячей.

Индивидуальный тотал Испании больше 3,5 идет с коэффициентом 1.77. На повторение сентябрьской результативности испанцев (ИТ больше 5,5) дают 4.70.

Матч состоится 16 ноября и начнется в 20:00 мск.

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