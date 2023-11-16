Olimpbet устроил шоу на матче «Спартака». МакSим зарядила красно-белых на победу в овертайме

На арене «Мегаспорт» в Москве прошел матч принципиальных соперников, и партнеров Olimpbet. В рамках регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» победил в дерби «Динамо», забросив решающую шайбу в овертайме — 4:3.

Переполненная чаша «Мегаспорта» создавала атмосферу под стать вывеске матча. Встречались два лидера регулярного чемпионата, заявившие о себе беспроигрышными сериями и громкими победами. Оба клуба являются партнерами букмекерской компании Olimpbet с сезона-2023/24. И на каждом домашнем матче команд БК устраивает розыгрыши, шоу, предлагает развлекательные форматы для болельщиков. В этот раз специальным подарком зрителям стало выступление певицы MaкSим с хитом «Знаешь ли ты» в перерыве между периодами. Возможно, именно этот перформанс зарядил поклонников красно-белых, которые отчаянно гнали вперед свою команду. Как итог — невероятная ничья 3:3 в основное время и победная для «Спартака» шайба в овертайме.

Очевидно, хоккей меняется, теперь это не просто жесткая игра, но и очень привлекательное зрелище для болельщиков. Настоящий праздник спорта, где каждый может найти что-то для себя. Арены стали лучше заполняться, расширяется аудитория, хоккей становится все популярнее.

Совместная работа с нашими партнерами и самоотверженная игра парней на льду дают свои плоды уже сейчас, мы их отмечаем и довольны результатами. Надо понимать, что Olimpbet только начинает — не прошло и полгода с тех пор, как мы начали погружение в этот вид спорта. Но есть ощущение, что уже нащупали те ниточки, которые нужно дергать, чтобы все больше людей ходили на арены и увлеченно следили за хоккеем. Дальше — больше!», — прокомментировал матч директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

Olimpbet не только активно взаимодействует со своими партнерами, радуя болельщиков на аренах , но и заботится о тех, кто не может присутствовать на стадионе. Смотреть хоккейные матчи партнеров компании стало еще приятнее. Теперь это можно делать в новой локации — Olimpbet Lounge на Новом Арбате, 21.

А для всех любителей хоккея Olimpbet подготовил специальную акцию — хоккейный кешбэк на КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Чем больше событий в экспрессе, тем больше возможный возврат. Если хоккей, то только с Olimpbet!