Победа над Израилем выведет Швейцарию на Евро-2024. 1.55 дают на такой исход

Сборная Израиля встретится с Швейцарией в матче квалификации Евро-2024.

Для выхода в финальную часть турнира за два тура до конца отбора швейцарцам нужна победа. Поставить на это можно с коэффициентом 1.55.

Ничья в сегодняшней игре идет за 4.40. Победа Израиля оценивается в 6.60.

Матч состоится 15 ноября и начнется в 22:45 мск.

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