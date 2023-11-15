Победа над Израилем выведет Швейцарию на Евро-2024. 1.55 дают на такой исход

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Сборная Израиля встретится с Швейцарией в матче квалификации Евро-2024.

Для выхода в финальную часть турнира за два тура до конца отбора швейцарцам нужна победа. Поставить на это можно с коэффициентом 1.55.

Ничья в сегодняшней игре идет за 4.40. Победа Израиля оценивается в 6.60.

Матч состоится 15 ноября и начнется в 22:45 мск.

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