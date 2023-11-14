Шипачеву остался 1 балл до 900 очков в КХЛ. 1.57 – это случится в игре против СКА

«Ак Барс» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий казанского клуба Вадим Шипачев сегодня может набрать 900-е очко в лиге. Сейчас в активе 36-летнего хоккеиста 899 результативных баллов.

Поставить на то, что Шипачев наберет сегодня хотя бы одно очко, можно с коэффициентом 1.57. На гол форварда в ворота бывшего клуба дают 3.55.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 19:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Много хоккея и тенниса в «Ставке дня», всему виной – пауза в футболе