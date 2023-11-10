«Вольфсбург» и «Боруссия» М любят играть вничью. Так завершились 4 из 6 личных встреч – сегодня ничья идет за 3.90

«Боруссия» из Менхенгладбаха примет «Вольфсбург» в рамках 11-го тура Бундеслиги.

В 4 личных встречах из 6 последних команды сыграли вничью. Поставить на то, что «Вольфсбург» и «Боруссия» М разделят очки в сегодняшней игре, можно за 3.90.

Победа «Боруссии» идет с коэффициентом 2.35, на «Вольфсбург» можно поставить за 2.90.

Матч состоится 10 ноября и начнется в 21:30 мск.

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