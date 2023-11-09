У «Ромы» 6 побед в 7 матчах. 2.65 дают на римлян против «Славии»

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«Славия» примет «Рому» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Итальянский клуб победил в 6 из 7 последних матчей. Поставить на успех римлян в игре со «Славией» можно за 2.65.

Победа клуба из Чехии оценивается коэффициентом 2.90, ничья – в 3.20.

Матч состоится 9 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

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1 комментарий

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Лудики все равно сольются
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