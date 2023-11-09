Кейн сделал дубль с «Галатасараем», у него 12 голов в 6 матчах. Англичанин впервые станет лучшим бомбардиром ЛЧ за 4.50

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Харри Кейн забил два гола в матче с «Галатасараем» (2:1) в Лиге чемпионов.

В 6 последних матчах во всех турнирах англичанин отличился 12 раз – в среднем по два мяча за игру.

Кейн занимает второе место в списке бомбардиров ЛЧ с четырьмя голами. 4.50 дают на то, что форвард «Баварии» станет первым представителем Англии, который станет лучшим бомбардиром сезона ЛЧ.

Главный фаворит на победу – форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (1.85). Как и Кейн, норвежец забил 4 мяча в 4 турах.

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