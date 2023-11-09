«Аякс» выиграл 2 матча подряд после 10 игр без побед. С «Брайтоном» идут андердогами за 4.10

«Аякс» примет «Брайтон» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Нидерландов прервал 10-матчевую серию без побед, обыграв в чемпионате «Волендам» (2:0) и «Херенвен» (4:1).

Букмекеры считают «Аякс» аутсайдером в игре с «Брайтоном» – на победу голландцев дают 4.10.

Английский клуб – явный фаворит за 1.75. Ничья оценивается коэффициентом 4.50.

Матч состоится 9 ноября и начнется в 20:45 мск.

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