«Реал» не пропускает дома 4 игры подряд. 2.38 – матч на ноль с «Брагой»

«Реал» примет «Брагу» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб не пропускает дома на протяжении четырех матчей – в сегодняшней игре мадридцы сыграют на ноль с коэффициентом 2.38. Букмекеры уверены, что «Брага» забьет – 1.58.

«Реал» – явный фаворит матча. На победу испанцев дают 1.25, на успех португальцев – 11.00. Ничья оценивается в 7.40.

Встреча пройдет 8 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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