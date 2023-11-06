Гвардиола и Поттер – фавориты на смену Саутгейта в сборной Англии по версии букмекеров. Почеттино – 3-й, Джеррард – 5-й
Пеп Гвардиола и Грэм Поттер считаются букмекерскими фаворитами на пост главного тренера сборной Англии.
Назначение тренера «Ман Сити» и экс-наставника «Челси» вместо Гарета Саутгейта оценивается одинаковым коэффициентом – 6.00.
Третье место разделили тренер «Челси» Маурисио Почеттино и наставник «Ньюкасла» Эдди Хау (оба – 7.00).
Фавориты на пост тренера сборной Англии по версии британских букмекеров:
1-2. Пеп Гвардиола (Ман Сити») – 6.00
1-2. Грэм Поттер – 6.00
3-4. Маурисио Почеттино («Челси») – 7.00
3-4. Эдди Хау («Ньюкасл») – 7.00
5-8. Стивен Джеррард («Аль-Иттифак») – 9.00
5-8. Томас Тухель («Бавария») – 9.00
5-8. Брендан Роджерс («Селтик») – 9.00
5-8. Стив Купер («Ноттингем Форрест») – 9.00
9. Жозе Моуринью («Рома») – 11.00
«Тоттенхэм» забьет «Челси», «Динамо» – фаворит против «Сочи», а хоккейный «Спартак» мощно начнет против СКА
В сборных с топ-матчами раз в 2 года плюс Лига наций пусть тренируют ребята попроще
а так у него Грилиш. фоден. стоунз. волкер. стерлинга знает.