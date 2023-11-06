Гвардиола и Поттер – фавориты на смену Саутгейта в сборной Англии по версии букмекеров. Почеттино – 3-й, Джеррард – 5-й

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Пеп Гвардиола и Грэм Поттер считаются букмекерскими фаворитами на пост главного тренера сборной Англии.

Назначение тренера «Ман Сити» и экс-наставника «Челси» вместо Гарета Саутгейта оценивается одинаковым коэффициентом – 6.00.

Третье место разделили тренер «Челси» Маурисио Почеттино и наставник «Ньюкасла» Эдди Хау (оба – 7.00).

Фавориты на пост тренера сборной Англии по версии британских букмекеров:

1-2. Пеп Гвардиола (Ман Сити») – 6.00

1-2. Грэм Поттер – 6.00

3-4. Маурисио Почеттино («Челси») – 7.00

3-4. Эдди Хау («Ньюкасл») – 7.00

5-8. Стивен Джеррард («Аль-Иттифак») – 9.00

5-8. Томас Тухель («Бавария») – 9.00

5-8. Брендан Роджерс («Селтик») – 9.00

5-8. Стив Купер («Ноттингем Форрест») – 9.00

9. Жозе Моуринью («Рома») – 11.00

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7 комментариев

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Bazilic
Зачем Гвардиоле тренировать Англию, если он может легко попасть в Испанскую сборную?
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Джек Токтошакунов
кроме поттера и роджерса все откажут
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Eduard Rastryopin
Хотелось бы Пепа тренером Англии увидеть.А то Саутгейт точно запорет такое классное поколение своим унылым футболом.
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old folk
Топовых тренеров хочется видеть в клубах с матчами раз в неделю плюс еврокубки.
В сборных с топ-матчами раз в 2 года плюс Лига наций пусть тренируют ребята попроще
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Андрей
Тухель тренер трёх львов? а как же своя страна? не думаю что Нагельсман после 24-го задержится.
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DiZ0893
Гвардиола в сборную не пойдёт тренировать, тем более в Англии, абсолютно не тренер сборных он
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Андрей
Ответ Bazilic
Зачем Гвардиоле тренировать Англию, если он может легко попасть в Испанскую сборную?
ну типа он больше англичан тренерует чем сейчас испанцев. один родри из испании.
а так у него Грилиш. фоден. стоунз. волкер. стерлинга знает.
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