11 миллионов рублей выиграл клиент «Пари», поставив на победу «Реала» над «Барсой»

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Букмекерская компания «Пари» сообщила о самых крупных выигрышах и проигрышах клиентов в октябре.

Крупнейший выигрыш составил 10 800 000 рублей. Беттор поставил 4 миллиона рублей на победу «Реала» над «Барселоной» по коэффициенту 2.70 – матч закончился победой мадридцев 2:1.

Именно этот игрок стал автором самого крупного проигрыша в октябре. Он потерял 3 миллиона рублей, поставив за 2.35 на то, что «Аякс» забьет больше одного мяча в матче Лиги Европы с «Брайтоном» (0:2).

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3 комментария

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Прошлтт Рооллшг
Офигеть. Крупные суммы😅
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Wekil Halylow
а инфарк не получил?
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