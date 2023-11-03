11 миллионов рублей выиграл клиент «Пари», поставив на победу «Реала» над «Барсой»

Букмекерская компания «Пари» сообщила о самых крупных выигрышах и проигрышах клиентов в октябре.

Крупнейший выигрыш составил 10 800 000 рублей. Беттор поставил 4 миллиона рублей на победу «Реала» над «Барселоной» по коэффициенту 2.70 – матч закончился победой мадридцев 2:1.

Именно этот игрок стал автором самого крупного проигрыша в октябре. Он потерял 3 миллиона рублей, поставив за 2.35 на то, что «Аякс» забьет больше одного мяча в матче Лиги Европы с «Брайтоном» (0:2).

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