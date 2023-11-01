Букмекеры оценили шансы Сафиуллина выиграть турнир в Париже после победы над Алькарасом

Роман Сафиуллин победил испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:4) во втором круге Мастерса в Париже.

Букмекеры не верят, что россиянин сможет выиграть турнир во Франции после сенсационной победы над второй ракеткой мира. Коэффициент на победу россиянина – 45.00.

Новак Джокович – главный фаворит парижского Мастерса за 2.30. В топ-3 претендентов входят Даниил Медведев (6.50) и Янник Синнер (8.50).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Плейбой, «информационный преступник» и убийца итальянского футбола. Кто такой Фабрицио Корона?