«Балтика» дважды обыграла «Ахмат» в этом сезоне. Сегодня на победу дают 2.45

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«Балтика» примет «Ахмата» в рамках Фонбет Кубка России.

Грозненцам нужно обязательно побеждать в основное время, чтобы выйти в плей-офф Пути РПЛ. Любой другой результат оставит «Балтику» на втором месте в группе.

Калининградский клуб дважды победил «Ахмат» в этом сезоне – 2:0 на выезде в Кубке и 1:0 дома в РПЛ.

На победу «Балтики» в сегодняшней игре дают коэффициент 2.45. Ничья идет за 3.40, успех «Ахмата» – за 3.00.

Встреча состоится 31 октября и начнется в 20:30 мск. 

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