Вавринка победил Тима в трех последних матчах, но сегодня идет аутсайдером

Стэн Вавринка и Доминик Тим сыграют в 1/32 финала турнира в Париже.

В трех последних очных встречах победил 38-летний швейцарский теннисист. Однако, в сегодняшнем матче фаворитом считается Тим – на его победу дают коэффициент 1.66.

В Вавринку букмекеры верят меньше – его победа оценивается в 2.20.

Матч состоится 30 октября и начнется в 23:00 мск.

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