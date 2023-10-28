«Ростов» забивает 2+ голов в 5 матчах подряд. 2.10 дают на продолжение тренда с «Локомотивом»

«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в 13-м туре чемпионата России.

Команда Валерия Карпина забивает минимум два гола на протяжении пяти последних матчей.

На индивидуальный тотал «Ростова» больше 1,5 в игре с «Локо» дают коэффициент 2.1, меньше идет за 1.74.

У букмекеров нет явного фаворита. Победа «Ростова» оценивается в 2.50, успех «Локомотива» – за 2.70. На ничью можно поставить за 3.90.

Матч состоится 28 октября и начнется в 16:30 мск.

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Какое класико самое результативное? А какие там были коэффициенты? Смотрим на историю, ждем голов и тотал больше