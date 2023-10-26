«Аякс» не побеждает 8 матчей подряд. Серия прервется с «Брайтоном» за 9.50

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«Брайтон» сыграет с «Аяксом» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Амстердама не смог победить в восьми последних матчах: 5 поражений и 3 ничьи. «Аякс» идет в зоне вылета чемпионата Нидерландов и еще не побеждал в группе В Лиги Европы.

«Брайтон» замыкает таблицу квартета. Английский клуб не побеждает 5 матчей подряд во всех турнирах.

Победа «Брайтона» в сегодняшнем матче идет за 1.30. На успех «Аякса» дают коэффициент 9.50, на ничью – 6.55.

Игра пройдет 26 октября и начнется в 22:00 мск.

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