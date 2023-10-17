Кейн забил 6 мячей в 6 матчах за Англию в 2023-м. Гол Италии идет за 2.20

Теги Бавария Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Харри Кейн Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сборная Англии примет Италию в квалификации Евро-2024.

Нападающий англичан Харри Кейн отличился шесть раз в шести матчах за сборную в 2023 году. Форвард «Баварии» не забил только Украине (1:1) на выезде.

Поставить на гол 30-летнего англичанина в ворота итальянцев можно за 2.20.

Матч пройдет 17 октября. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Семь сюрпризов квалификации: на Евро могут выйти даже Молдова и Казахстан, коэффициенты рушились в 15 раз

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий