Кейн забил 6 мячей в 6 матчах за Англию в 2023-м. Гол Италии идет за 2.20

Сборная Англии примет Италию в квалификации Евро-2024.

Нападающий англичан Харри Кейн отличился шесть раз в шести матчах за сборную в 2023 году. Форвард «Баварии» не забил только Украине (1:1) на выезде.

Поставить на гол 30-летнего англичанина в ворота итальянцев можно за 2.20.

Матч пройдет 17 октября. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Семь сюрпризов квалификации: на Евро могут выйти даже Молдова и Казахстан, коэффициенты рушились в 15 раз