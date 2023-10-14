Бывший менеджер сборной России по волейболу: «На ЧМ-2010 тренер Баньоли заставил игроков сдать матч»

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Бывший генменеджер сборной России по волейболу Роман Станиславов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал про то, как главный тренер Даниэле Баньоли заставил игроков сдать матч на чемпионате мира-2010 в Испании.

«Я зашел в раздевалку перед игрой, посмотрел в глаза и Баньоли, и ребятам. Первые две партии выносили испанцев. А потом начали чудить. Специально? Да. Я знаю волейболистов, которые поддержали в этой идее Даниэле, они до сих пор играют, уважаемые люди. Знаю, кто не поддержал. Но вот сейчас перед стенами Сретенского монастыря могу сказать: спортивный бог есть! Вернул в секунду – причем так, что все поняли, за что!» – утверждает Станиславов.

Сборная России на ЧМ-2010 после победы в группе на первом групповом этапе во втором обыграла Египет и проиграла Испании (2:3), чтобы в третьем раунде попасть в группе к Сербии и Аргентине. Однако сербам россияне уступили (1:3) и не смогли выйти в полуфинал.

«Баньоли до последнего считал, что прав. Я был очень злой, мы ругались, спорили. Он им [игрокам] объяснил: зачем биться в закрытую дверь? Можно же обойти! Потом я разговаривал с людьми, которые поддержали Баньоли. Знаете, что говорили? «Мы первые были против». Поняли, что это было неправильно. Но уже после сербов. Не проскочили! Я точно знаю: если ты все отдал – тебе воздастся. Как только начал шельмовать – получишь в ответ».

После ЧМ-2010 Баньоли отправили в отставку, а Россия в 2012 году выиграла Олимпиаду в Лондоне под руководством Владимира Алекно.

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1 комментарий

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Александр Рыбаков
хы. и не такое видели
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