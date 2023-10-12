«Скоро вернемся». «Спортбет» убрал дату возвращения с официального сайта

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Букмекерская компания «Спортбет», приостановившая работу в сентябре, обновила информацию на официальном сайте.

Букмекер убрал с главной страницы сообщение о том, что возобновит работу 17 октября. Вместо этого появилась надпись: «Ведутся технические работы! Скоро вернемся!»

«Спортбет» остановил регистрацию новых клиентов и прием депозитов 20 сентября, а с 26 сентября ограничил прием ставок. Как сообщалось, для переезда на новую платформу.

Изначально планировалось, что «Спортбет» возобновит работу 6 октября, но компания заявила, что срок запуска переносится на 17 октября. Вывод средств не работает.

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