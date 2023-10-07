«Локомотив» отыгрался в матче с «Уралом» на 96-й минуте. Коэффициент доходил до 100.00

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«Локомотив» отыгрался на выезде с «Уралом» на 96-й минуте, гол забил Сулейманов (2:2).

На гол «Локомотива» в концовке давали 100.00, причем коэффициент подскочил с 25.00. Еще уверенно прошла ставка на «обе забьют» за 1.70.

Это седьмая игра, где команда Михаила Галактионова забивает после 80-й минуты, в следующем туре – московское «Динамо».

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«Локо» опять отыгрался на 80+ минуте – пострадал «Урал». Ставить на голы москвичей в концовке – выгодно

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