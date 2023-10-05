Ромелу Лукаку забивает в 12 матчах Лиги Европы подряд, коэффициент на гол «Серветту» – почти двойка

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«Рома» принимает «Серветт» в Лиге Европы.

Ромелу Лукаку забивает в 12 матчах Лиги Европы подряд, серия началась в 2014-м году, когда нападающий забил за «Эвертон» в ворота «Вольфсбурга» (2:0), и растянулась на 12 матчей с 16 голами. На прошлой неделе Лукаку дебютировал в ЛЕ за «Рому» и снова забил – победный в матче с «Шерифом» (2:1).

Соперник сегодня – дебютант группового этапа ЛЕ «Серветт», который впервые приехал в Италию на официальный матч. В 15 последних матчах «Серветт» одержал всего 3 победы, две из которых – над командами низших лиг в Кубке Швейцарии.

На гол Лукаку сегодня – 1.82.

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3 комментария

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Никита Алексеев
Отлично показывает себя в Роме. Правильно сделал, что не уехал сейчас в СА
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Иван Лапин
и он снова забил...
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Трент Резнор
Лукаку тащит все экспрессы
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