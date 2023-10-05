АЕК 12 домашних матчей ЛЕ без побед, но всегда забивает. К перерыву проигрывают «Аяксу» 0:1

АЕК играет с «Аяксом» в Лиге Европы, к перерыву гости выигрывают 1:0.

У АЕКа семь поражений и пять ничьих, и в этом сезоне дома греки играют не слишком удачнее – одна победа в пяти матчах. Но идут фаворитами против «Аякса», который выиграл все 4 личных встречи (каждая – в ЛЧ).

«Аякс» участвует в групповом этапе Лиги Европы впервые с сезона 2016/17, в той кампании удалось дойти до финала. За 19 последних групповых матчей в Лиге Европы «Аякс» проиграл дважды, а еврокубковая беспроигрышная серия против греческих соперников тянется 11 матчей.

Во всех пяти домашних матчах АЕКа в сезоне был обмен голами, коэффициент 1.93.

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