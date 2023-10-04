Перед игрой «Атлетико» – «Фейеноорд» ТБ3.5 шел за 2.76. Команды пробили его еще в первом тайме

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Во втором туре Лиги чемпионов «Атлетико» играл дома с «Фейеноордом». Оба клуба забили по два гола еще перед перерывом.

На седьмой минуте Марио Эрмосо забил в свои ворота, а еще через пять минут отличился Альваро Мората. Давид Ганцко вывел «Фейеноорд» вперед, а на 45+4 отличился Антуан Гризманн – 2:2.

Букмекеры ожидали голов от матча, установив коэффициент 1.76 на ТБ2.5. Эта ставка сыграла, как и ТБ3.5, который предлагался за 2.76.

В первом туре «Фейеноорд» переиграл «Селтик» со счетом 2:0. «Атлетико» сыграл вничью 1:1 в гостях с «Лацио».

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