Вариант «обе забьют» в игре «Атлетико» – «Фейеноорд» сыграл в первые 12 минут. Коэффициент – 1.75

Теги Фейеноорд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Во втором туре Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Фейеноорд». На седьмой минуте состоялся автогол Марио Эрмосо, а через пять минут счет сравнял Альваро Мората. К 12-й минуте – уже 1:1.

Букмекеры перед игрой установили коэффициент 1.75 на вариант «обе забьют». При этом на голы и «Атлетико», и «Фейеноорда» в первом тайме можно было поставить за 4.20.

Позже в этой же группе состоится матч «Селтик» – «Лацио».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Хм, «ПСЖ» идет пятым в Лиге 1 и мало побеждает, но коэффициент на его чемпионство даже упал. Почему?

Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий