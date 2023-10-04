Вариант «обе забьют» в игре «Атлетико» – «Фейеноорд» сыграл в первые 12 минут. Коэффициент – 1.75

Во втором туре Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Фейеноорд». На седьмой минуте состоялся автогол Марио Эрмосо, а через пять минут счет сравнял Альваро Мората. К 12-й минуте – уже 1:1.

Букмекеры перед игрой установили коэффициент 1.75 на вариант «обе забьют». При этом на голы и «Атлетико», и «Фейеноорда» в первом тайме можно было поставить за 4.20.

Позже в этой же группе состоится матч «Селтик» – «Лацио».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Хм, «ПСЖ» идет пятым в Лиге 1 и мало побеждает, но коэффициент на его чемпионство даже упал. Почему?

Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы