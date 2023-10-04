«Спартак» и «Динамо» 10 матчей подряд забивают до перерыва. Сыграл ТБ1.5, хотя до 43-й минуты голов не было

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В пятом туре Фонбет Кубка России «Динамо» принимает «Спартак». После первого тайма «Динамо» побеждает 2:0.

Коэффициент на ТБ0.5 в первом тайме составлял низкие 1.22, но ТБ1.5 шел за 2.08. Любопытно, что до 43-й минуты сохранялся счет 0:0, однако в оставшееся время до перерыва «Динамо» забило два мяча.

Если бы счет не был открыт, то сыграл бы ТМ0.5 за 3.82.

В девяти последних матчах между «Спартаком» и «Динамо» до перерыва также был забит хотя бы один гол. В шести играх забивал «Спартак», в пяти – «Динамо». Например, в августе «Спартак» громил соперника 4:0, а в апреле в первые 45 минут был зафиксирован результат 2:2.

Напомним, «Спартак» досрочно вышел из группы с первого места. «Динамо» делит вторую строчку с «Краснодаром» и борется за выход в четвертьфинал.

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6 комментариев

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КБ Сергей
Игроки сливают Абаскаля, а он и не против.))) Состав просто волшебный! Маслов, Рябчук, Мелёшин и наш знаменитый капитан - что ещё надо, чтобы проиграть с треском???
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Роман Яковлев
очередной сезон коту под хвост..... сколько же можно над нами издеваться......
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Алексей Спартаковский
сейчас наверное даже самые абаскалеверы поняли, что это не тренер, а случайно попавший в профессию человек, который развел на деньги дураков из лукойла (кто этого только не делал), сегодня похоже новый рекорд позора будет и при этом этого чудика оставят
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Древний спартач
Интересная трактовка правил по-николаевски . Если боковой не поднял флажок при офсайде , то ВАР не вмешивается и доверяет судье на линии !? А если боковой ошибся ? Тогда что ?
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Вячеслав Припузов
Так они в футбол играют или на ставки?
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Сергей Кочкарёв
Пооооозор! как игрокам Спартака, так и бригаде арбитров... первый гол с рикошета, рука, пятьдесят на пятьдесят... но второй гол защитан по беспределу... Абасраль сдулся, тусует состав... если у селихова спина, почему второй раз не дать возможность свинову, после 4 от крыльев тяжело прейти в себя Максименко... два до перерыва уже получил... команда Спартак играет только левым краем, правый дерево, кроме Маслова... мелешин всего боииться.. почему не выпустить умярова? и просматривается повторение прошлого матча... 2 до перерыва с крыльями, 2 с Динамо... рыба гниет с головы, абаскаль нуль, он с самого начала был нуль, но молодые болелы увы этого только сейчас начали замечать...
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