«Спартак» и «Динамо» 10 матчей подряд забивают до перерыва. Сыграл ТБ1.5, хотя до 43-й минуты голов не было

В пятом туре Фонбет Кубка России «Динамо» принимает «Спартак». После первого тайма «Динамо» побеждает 2:0.

Коэффициент на ТБ0.5 в первом тайме составлял низкие 1.22, но ТБ1.5 шел за 2.08. Любопытно, что до 43-й минуты сохранялся счет 0:0, однако в оставшееся время до перерыва «Динамо» забило два мяча.

Если бы счет не был открыт, то сыграл бы ТМ0.5 за 3.82.

В девяти последних матчах между «Спартаком» и «Динамо» до перерыва также был забит хотя бы один гол. В шести играх забивал «Спартак», в пяти – «Динамо». Например, в августе «Спартак» громил соперника 4:0, а в апреле в первые 45 минут был зафиксирован результат 2:2.

Напомним, «Спартак» досрочно вышел из группы с первого места. «Динамо» делит вторую строчку с «Краснодаром» и борется за выход в четвертьфинал.

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