Управляющий «Пари» – о законе о самоограничениях: очень мало людей, готовых поставить точку на 4 месяца. Было бы правильно иметь отрезок, например, 7 дней

Управляющий партнер букмекерской компании «Пари» Дмитрий Сергеев по итогам форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал «РБ Бизнес» о законе о самоограничениях:

«Уже хорошо, что подобный законопроект все-таки будет претворен в жизнь, поскольку это поможет понять хоть какую-то часть людей, готовых себя заблокировать. При этом важно работать не только с последствиями, но и превентивно с предотвращением данной проблематики. И пока с предотвращением лудомании никто не работает — это главная проблема.

Людей, которые признают свою зависимость, много, но очень мало из них готовы к каким-то действиям, в том числе и к собственной блокировке. А вдруг будет какой-то суперматч, в котором я захочу поставить на мой любимый клуб? И поэтому они не будут себя самоограничивать. Очень мало людей, которые будут готовы прям так радикально поставить точку на 4 месяца.

Кажется, было бы правильно, как во многих европейских странах, иметь более непродолжительный отрезок самоограничения, например, 7 дней. Хотя бы попробовать себя исключить на эту неделю и посмотреть, что будет дальше. Смогу ли я вернуться, тяжело ли мне будет, если что, смогу продлить эти 7 дней и дальше.

Но повторюсь — это хорошо, даже в таком виде. Это уже сильно. Если государственный рынок поймет, что нужны изменения, то изменения внести куда проще, чем принять законопроект про проблематику ответственной игры».

Ранее стало известно, что Минфин России разработал законопроект, предлагающий ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх. Документ предусматривает создание специального перечня лиц, «отказавшихся от участия в азартных играх».

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