«Брага» обыграла «Унион» 3:2, отыгравшись с 0:2. Коэффициент на победу доходил до 36.00
В группе С Лиги чемпионов «Брага» отыгралась с 0:2 на выезде, победив «Унион» 3:2. Победный мяч забили на четвертой добавленной минуте.
Перед матчем немцы были фаворитами матча с коэффициентом 1.95, на «Брагу» давали 3.85. При счете 0:2 в пользу «Униона» коэффициент на победу «Браги» доходил до 36.00.
В итоге «Брага» после двух матчей набрала три очка и занимает третье место в группе. «Наполи» принимает мадридский «Реал».
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