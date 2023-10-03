«Контент букмекера может быть интересным и полезным для читателей». Филипп Ковалев из БЕТСИТИ о работе со СМИ

Руководитель PR-направления букмекерской компании БЕТСИТИ Филипп Ковалев выступил на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», рассказав об эффективном партнерстве спортивных СМИ и букмекеров:

«Сотрудничество СМИ и букмекеров – это дорога с двусторонним движением. Журналисты проявляют интерес к деятельности букмекеров, регулярно обращаются с запросами, качественно освещают наши спонсорские активы и продвигают созвучные нам принципы – поддержки отечественного спорта и ответственной игры. Всё это положительно сказывается на имидже отрасли и делает ее более открытой и понятной для любителей спорта.

В свою очередь букмекеры помогают СМИ сделать контент более интересным и релевантным для аудитории. Раскрывают больше аналитических данных в формате статей и инфографик, дополняя картину мира любителей спорта. На какую сборную чаще ставили в долгосроке перед ЧМ-22? Какая команда ЛЧ самая прибыльная для игроков? На какой матч топ-5 лиг пришлось больше всего ставок?

Я убежден, что контент букмекерской компании может быть интересным и полезным для читателей! Это ключевой принцип, которым руководствуется БЕТСИТИ в работе со СМИ.

Вместе мы популяризируем российский спорт и делаем его лучше и интереснее», – отметил Филипп Ковалев.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит в Москве 2-3 октября.