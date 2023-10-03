Захарян начал матч с «Ред Буллом» в запасе. На фору австрийцев против «Сосьедада» – почти 2.00

«Реал Сосьедад» играет с «Ред Буллом» в Лиге чемпионов (0:1, забил Ойарсабаль). Арсен Захарян начал матч на скамейке запасных.

«Зальцбург» не проиграл с форой (0) в основное время в семи из восьми последних домашних матчей в Лиге чемпионов (5 побед, 2 возврата). Коэффициент сегодня – 1.98.

В другой встрече группы D «Интер» примет «Бенфику».

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Кубковый день: сразу три ставки на Лигу чемпионов и неубиваемый тренд на «Балтику»