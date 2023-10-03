«Контент: виральный, качественный и регулярный». Владимир Прокофьев о том, как привлечь в спорт букмекеров

Руководитель отдела Контента букмекерской компании БЕТСИТИ выступил на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отдельную сессию посвятили теме, как сделать спорт привлекательнее для букмекеров.

Одним из основных ее спикеров стал руководитель отдела Контента букмекерской компании БЕТСИТИ Владимир Прокофьев.

«За последние годы спорт сильно изменился. Победы и медали – это прекрасно, но теперь болельщикам нужен еще и контент: виральный, качественный и регулярный.

Зрители хотят знать, как спортсмен тренируется, чем питается, как восстанавливается – буквально все детали спортивной жизни и внутренней кухни.

Для привлечения внимания федерациям, лигам и клубам необходимо ежедневно (!) генерировать контент, отыгрывать инфоповоды, попадать в тренды и взаимодействовать с аудиторией.

Таким образом даже не самые популярные виды спорта получат постоянных и вовлеченных болельщиков, а с ними придут и букмекеры», – заявил Владимир Прокофьев.