Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» от БК «Марафон»

Пока Европа сосредоточена на Лиге чемпионов, Кубок России порадует столичным дерби – «Спартак» постарается реабилитироваться за фиаско в Самаре и обыграть «Динамо» в 3-й раз подряд. Команда блога БК «Марафон» следит за самой яркой вывеской 4-го тура группового этапа Пути РПЛ и представляет разбор грядущего матча.

Когда матч?

Матч «Динамо» – «Спартак» состоится 4 октября.

Во сколько играют?

Матч начнется в 16:45 по московскому времени.

Коэффициенты

Рынок 1×2 (0% маржа)

Победа «Динамо» – 2.20

Ничья – 4.05

Победа «Спартака» – 3.30

Более детально с широкой линией коэффициентов и исходов на московское дерби можно и нужно ознакомиться здесь.

Застой «Динамо» продолжается – фанаты уже успели забыть о ярких победах над «Зенитом» и ЦСКА, ведь бело-голубые выиграли в 7 последних матчах лишь однажды. Воскресный выезд в Грозный тоже не принес московскому клубу долгожданную викторию – гости с трудом вырвали ничью у «Ахмата» 1:1. Более того, к голу коллектива Лички есть вопросы – на повторах кажется, что Фернандес был в положении вне игры, однако офсайдных линий в РПЛ по-прежнему нет.

Впрочем, куда больше внимания на выходных приковал к себе «Спартак» – после безупречного отрезка из 3 матчей с общим счетом 5:0 красно-белые проверили на прочность амбиции «Крыльев Советов», занимавших 2-ю строчку, и шокировали чемпионат, пропустив сразу 4 безответных мяча. Как итог, столичная команда потерпела самое крупное поражение при Абаскале в РПЛ, поставив под угрозу место испанского специалиста на тренерской скамье.

В рамках первой кубковой встречи «Спартак» разнес «Динамо», забив 4 гола за 24 минуты. Каким будет реванш на «ВТБ Арене»?

Статистика и анализ

«Спартак» не пропустил в 3 из 4 последних матчей

Хотя бы одна из команд не забила в 5 из 6 последних очных матчей на поле «Динамо»

Хотя бы одна из команд не забила в 5 последних матчах «Спартака»

Тотал голов меньше 2.5 сыграл в 4 последних матчах «Динамо»

Тотал голов меньше 2.5 сыграл в 5 из 6 последних очных матчей на поле «Динамо»

Тотал голов меньше 1.5 сыграл в 2 из 4 последних матчей «Спартака»

Наш прогноз на матч

Тотал голов меньше 3.5 – 1.81

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