Продлит ли свою серию «Наполи» в матче с «Реалом». Превью ко второму туру Лиги Чемпионов

3-4 октября пройдет второй тур Лиги Чемпионов УЕФА, центральным туром которого станет противостоянии «Наполи» – «Реал».

«Реал» в последнем матче с трудом преодолел сопротивление «Униона», но «Наполи» – это все-таки более опытный еврокубковый боец.

Перчинки добавляет и тот факт, что итальянцы выиграли 7 из восьми последних матчей группового этапа Лиги Чемпионов, при этом минимальным, но фаворитом в глазах букмекера идет именно «Реал».

Поставить на победу испанцев, а также ознакомиться с полным расписанием матчей можно по ссылке.