«Челси» три тура подряд не забивает в АПЛ. Коэффициент на безголевой матч с «Фулхэмом» – 4.10

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

В последнем матче 7-го тура АПЛ «Фулхэм» примет «Челси». У «Челси» продолжается безголевая серия – команда не забила в трех прошлых турах ни «Ноттингем Форесту», ни «Борнмуту», ни «Астон Вилле».

Букмекеры верят в то, что серия прервется – на гол в ворота «Фулхэма» установлен коэффициент 1.22. Если же «Челси» не забьет, сыграет коэффициент 4.10.

Игра «Фулхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по московскому времени.

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3 комментария

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Billy_Shears
Да когда уже лимоны подействуют..
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Всеволод Гончаров
Челси сдают позиции(
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Миша Котуков
3 года назад ,я бы и представить себе не мог что на челси вообще будут так е коэффициенты... Рома нам тебя не хватает .....
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