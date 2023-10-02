«Челси» три тура подряд не забивает в АПЛ. Коэффициент на безголевой матч с «Фулхэмом» – 4.10

В последнем матче 7-го тура АПЛ «Фулхэм» примет «Челси». У «Челси» продолжается безголевая серия – команда не забила в трех прошлых турах ни «Ноттингем Форесту», ни «Борнмуту», ни «Астон Вилле».

Букмекеры верят в то, что серия прервется – на гол в ворота «Фулхэма» установлен коэффициент 1.22. Если же «Челси» не забьет, сыграет коэффициент 4.10.

Игра «Фулхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по московскому времени.

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