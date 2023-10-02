«Челси» – фаворит матча с «Фулхэмом», хотя играет в гостях и идет ниже в таблице АПЛ

Заключительный матч 7-го тура АПЛ состоится в понедельник, «Фулхэм» примет «Челси».

Букмекеры считают фаворитом «Челси» – на его победу выставлен коэффициент 1.99, а на успех «Фулхэма» – 3.94.

На данный момент «Фулхэм» располагается выше «Челси» – на 12-м месте, а соперник – на 15-м. Напомним, команда Маурисио Почеттино начала сезон лишь с пяти очков в шести матчах – выиграла один из них, сыграла вничью дважды и уступила трижды.

Игра «Фулхэм» – «Челси» начнется в 22:00 по московскому времени.

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