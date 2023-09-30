Гаттузо возглавил «Марсель». В дебютном матче с «Монако», скорее всего, будет много карточек

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«Марсель», идущий на восьмой строчке в Лиге 1, примет «Монако» в очередном туре. Гаттузо возглавил команду 29 сентября, при этом, игроки отмечают «звериный стиль» Гаттузо на тренировках и, в дебютном матче выйдут заряженными на результат. Про жесткий игровой стиль итальянского специалиста знает каждый.

Но дело даже не в стиле Гаттузо, а в том, что «Монако» тоже любит фолить – они лидеры Лиги 1 по фолам и третьи по полученным желтым карточкам. Плюс в пяти последних личных встречах сыграл тотал карточек больше 3,5. 

Сегодня на этот показатель – 1.86.

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