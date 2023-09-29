Стартует «Кубок Райдера», сборная Европы – фавориты, коэффициенты в районе 2.00

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Сегодня стартует 44-й «Кубок Райдера» в котором традиционно сыграют сборные США и Европы.

Коэффициенты на победу сборных традиционно около равных, но есть один нюанс: все 7 последних турниров, проходящих в Европе, выиграла сборная Европы. В то время, как из 7 последних турниров в США – сборная США взяла всего четыре. На этот раз играют снова в Европе – в Италии.

Победитель Кубка Райдера:

Сборная Европы – 1.94
Сборная США – 2.00

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1 комментарий

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Александр Кудрявцев
Мне как то на этот кубок Пофигу
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